У побережья острова Маккуори зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

О разрушениях и пострадавших не сообщается

СИДНЕЙ, 10 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в субботу у побережья принадлежащего Австралии острова Маккуори. Об этом сообщило Государственное геологическое бюро страны.

Эпицентр располагался на расстоянии около 420 км к югу от восточного побережья острова, на котором расположена научная субарктическая станция Маккуори-Айленд, где живут и работают австралийские и новозеландские ученые, а также находится порт приписки научно-исследовательского флота Австралии. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали, угроза цунами не объявлялась.