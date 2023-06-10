В Алтайском крае локализовали лесной пожар, начавшийся 7 июня

По данным Минприроды региона, после тушения возгорания в течение пяти дней специалисты оценят ущерб

БАРНАУЛ, 10 июня. /ТАСС/. Действовавший на протяжении трех дней лесной пожар в Егорьевском районе Алтайского края, площадь которого составляла 5,2 тыс. га, локализовали, сообщили в Минприроды региона.

"Лесной пожар, начавшийся 7 июня в 32 квартале Шубинского участкового лесничества Ракитовского лесничества локализован, на данный момент ведутся работы по его ликвидации", - сообщили в Telegram-канале министерства.

В Минприроды отметили, что после ликвидации лесного пожара в течение пяти дней будет инструментально путем наземных измерений определена площадь и подсчитан ущерб. "Режим ЧС, введенный на территории Егорьевского района Алтайского края 8 июня, продолжает действовать до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания задействовали 158 человек, а также самолет-амфибию Бе-200 ЧС, который сбрасывает воду на очаги возгорания. Задействовали более 70 единиц техники, в том числе 45 пожарных автомобилей.