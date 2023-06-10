10 июня, 08:01

Белорусские пограничники сообщили об обнаружении избитого литовскими силовиками мигранта

В Минске отмечают, что польские, латвийские и литовские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию мигрантов и оставляют на границе тела умерших беженцев

МИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил об обнаружении на границе с Литвой мигранта, который рассказал об избиении литовскими силовиками и выдворении на белорусскую территорию.

"9 июня на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили беженца, который нуждался в медицинской помощи. Он рассказал, что был задержан на территории Литвы. Несмотря на просьбы о защите и предоставлении убежища, четверо литовских военных избили его, угрожали оружием и применяли электрошокер", - говорится в сообщении Telegram-канала пограничного ведомства.

По данным комитета, после издевательств они заставили беженца перейти на белорусскую сторону через реку. Белорусские военнослужащие оказали мужчине необходимую помощь, проинформировали в белорусском погранкомитете.

В Минске заявляют, что польские, латвийские и литовские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию мигрантов и оставляют на границе тела умерших беженцев. По данным белорусской стороны, в нынешнем году на границе с сопредельными странами Евросоюза было обнаружено около двух десятков тел иностранных граждан, пытавшихся проникнуть на территорию ЕС. 

Теги:
БелоруссияЛитва
© Информационное агентство ТАСС
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