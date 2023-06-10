10 июня, 10:06

Житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу в отеле Анапы

Ранен один человек

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу на территории отеля в Анапе, его задержали. Об этом сообщили в субботу журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 10 июня около 01:00. Из отеля "Мореми" в селе Сукко Анапы поступило сообщение о стрельбе из пистолета. По данным регионального главка МВД, между постояльцами отеля - жителем Ростова-На-Дону 1985 года рождения и краснодарцем 1996 года рождения - произошел конфликт.

"Ростовчанин применил травматический пистолет и попал оппоненту в руку. Мужчине оторвана фаланга мизинца и раздроблен кончик безымянного пальца. Оружие находилось у стрелявшего на законных основаниях. Он задержан, пистолет изъят", - говорится в сообщении.

Медики оказали пострадавшему помощь и назначили амбулаторное лечение. Уголовное дело в настоящий момент не возбуждено. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайРостовская область
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