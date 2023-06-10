В Томске произошел пожар в парке, где находится коллекция деревянных скульптур

Площадь возгорания составила 135 кв. м

ТОМСК, 10 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в деревянном строении в крупном сельском парке "Околица" в Томске, где собрана коллекция деревянных скульптур. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о возгорании деревянного строения, постройки и забора (в парке "Околица") поступило в 18:40. Площадь пожара - 135 кв. м", - сообщили в пресс-службе.

В тушении задействовали 12 человек и 3 единицы техники. Возгорание ликвидировали.

На территории сельского парка "Околица" под Томском проходит международный фестиваль "Праздник топора". Это один из крупнейших праздников, проходящих в Томской области. Там же выставлены деревянные скульптуры, выполненные мастерами из разных стран.