В Стокгольме в результате стрельбы погиб подросток

Еще три человека были ранены, сообщает AFP

ТАСС, 11 июня. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате вооруженного нападения в субботу в Стокгольме. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителя полиции Стокгольма.

По его данным, погибший был 15-летним подростком. Трое пострадавших - 15-летний подросток, мужчина и женщина в возрасте 45 и 65 лет соответственно - госпитализированы.

Обстоятельства стрельбы пока не установлены. Как отмечает AFP, через час после происшествия на юге города были задержаны двое мужчин.

В этом году в Швеции жертвами стрельбы стали в общей сложности 60 человек. Глава национальной полиции Андерс Торнберг ранее заявил, что "ситуация с организованной преступностью в Швеции особенно серьезная".