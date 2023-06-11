В МЧС заявили, что уровень воды в Телецком озере на Алтае превысил критическую отметку

Озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО

ТАСС, 11 июня. Вода в Телецком озере в Горном Алтае поднялась выше критической отметки в двух населенных пунктах. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

"Телецкое озеро: село Яйлю - 528 см (критический - 480), Телецкое озеро: село Артыбаш 527 см (критический - 505)", - говорится в сообщении.

Ранее глава республики Олег Хорохордин сообщал, что аномально высокие температуры и таяние ледников осложнили паводковую обстановку в ряде районов республики.

Телецкое озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это уникальный горный водоем, второй по объему в России естественный резервуар питьевой воды, уступающий лишь Байкалу. Протяженность озера составляет около 80 км.

Также критическую отметку превысил уровень воды в реке в районе села Кебезень. В то же время уровень воды в реке Чулымшан продолжает снижаться. В настоящее время в регионе остаются подтопленными 2 жилых дома и 22 приусадебных участка.

"В случае выпадения обильных ливневых дождей, существует высокий риск дальнейшего увеличения уровня воды в реках Бия, Катунь с подтоплением пойменных мест", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.