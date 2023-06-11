11 июня, 07:04

В Стамбуле пожарные более 17 часов пытаются потушить огонь на фабрике

REUTERS/ Umit Bektas
© REUTERS/ Umit Bektas

В здании произошло обрушение перекрытий

АНКАРА, 11 июня. /ТАСС/. Здание фабрики по производству изделий из пластика и картона в промзоне Икителли в европейской части Стамбула горит уже более 17 часов, произошло обрушение перекрытий. Как сообщает в воскресенье агентство Ihlas, пожарные продолжают тушение огня, который с верхнего этажа перекинулся на нижние.

Пожар вспыхнул в субботу около 16:00 мск на верхнем этаже четырехэтажного здания фабрики. Там были расположены производственные помещения по изготовлению изделий из пластика, картона, канцелярской продукции. Также в здании расположены производства мебели, сумок.

Из здания были благополучно эвакуированы восемь человек, в том числе иностранцы. Несколько пожарных расчетов сразу приступили к тушению, однако полностью предотвратить распространение огня им не удавалось.

Утром в воскресенье обрушились перекрытия верхнего этажа фабрики. Попытки локализовать очаги возгорания продолжаются. Пожарным расчетам также помогают в тушении и машины-водометы полицейских служб города. 

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Турция
© Информационное агентство ТАСС
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