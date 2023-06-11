В Ейске в результате пожара погибли три человека

Одной из жертв ЧП стал ребенок

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Три человека, в том числе 12-летний ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Ейске Краснодарского края, двух детей удалось спасти. Об этом в воскресенье сообщили в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Ейским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту пожара в одном из домов, расположенных на улице Мира в Ейске, в результате которого погибли супруги и их 12-летний сын", - говорится в сообщении.

Отмечается, что супруги с тремя детьми приехали на отдых в Ейск из Владимирской области. Семья арендовала у местного жителя помещение во дворе его дома на улице Мира. В воскресенье утром в помещении возник пожар.

"После ликвидации пожара были обнаружены тела 37-летнего мужчины, его 43-летней супруги и их 12-летнего сына. Благодаря помощи мужчины, проживающего в одном из соседних домов, 10-летняя дочь погибших сумела выбраться из помещения, а также удалось спасти ее 2-летнюю сестру, которую вынесли из здания. Сейчас обе девочки находятся в медицинском учреждении, по имеющимся данным, угрозы их жизни не имеется", - добавили в следственном управлении.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание, назначены экспертизы.