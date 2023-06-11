11 июня, 09:10

Неизвестный сообщил о минировании Павелецкого вокзала в Москве

Специалисты проводят проверку

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Специалисты проводят проверку Павелецкого вокзала в Москве после анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что существует угроза взрыва Павелецкого вокзала. По информации от неизвестного, в здании оставлена сумка со взрывчатым веществом. На месте специалисты, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) движение поездов Павелецкого направления осуществляется по расписанию. 

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