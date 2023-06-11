В двух районах Тувы из-за ливня с градом зафиксировали перебои с электричеством

В селе Ишкин из-за схода ливневых вод с подножия горы Хор-Тайга пострадали дома на четырех улицах и дорога к населенному пункту

ТАСС, 11 июня. Ливни и град стали причиной перебоев с электроснабжением в Чаа-Хольском и Улуг-Хемском районах республики Тыва, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Ховалыг.

"Град и ливневые дожди вызывали перебои с подачей электричества в Чаа-Хольском и Улуг-Хемском районах. Специалисты приступили к восстановлению", - говорится в сообщении.

Глава республики добавил, что в труднодоступном селе Ишкин после сильных осадков сошли ливневые воды с подножия горы Хор-Тайга. Из-за этого пострадали дома на четырех улицах и дорога к населенному пункту.

В пресс-службе ГУ МЧС по республике пояснили, что произошел спуск воды с горных местностей с дальнейшим затоплением придомовых участков и домов. "В настоящее время наблюдается снижение уровня воды, проводятся обследования жилых домов и подвальных помещений 68 домов", - сообщили в ведомстве.

Прокуратурой региона организована проверка по факту затопления домов. Ховалыг добавил, что поручил провести всю необходимую работу для обустройства водоотводного канала для защиты села. "Как только оформим проектно-сметную документацию, будем добиваться выделения финансов, в том числе участием в федеральных программах", - заявил глава республики.