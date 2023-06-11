Цхинвал на два дня останется без водоснабжения из-за аварии на водоводе

В администрации города сообщили, что аварию на водоводе будет сложнее устранить из-за сильных паводков, так как трубу снесло на участке, где она проходит через реку

ЦХИНВАЛ, 11 июня. /ТАСС/. Столица Южной Осетии Цхинвал и Дзауский район республики на два дня останутся без водоснабжения в связи с аварией на магистральной и резервной линии водовода Едис - Цхинвал, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичной мэрии.

"Из-за аварии на водоводе Едис - Цхинвал, произошедшей в субботу вечером в связи с обильными паводками, водоснабжение было переключено на резервную линию, и вода стала поступать в город. Но поскольку Лиахва из-за дождей сильно разлилась, резервную трубу также прорвало", - приводит слова директора унитарного госпредприятия "Водоканал" Ивана Сиукаева пресс-служба мэрии.

В администрации столицы сообщили, что из-за поломки на резервной линии водоснабжения подача воды в Цхинвал и Дзауский район будет прервана на два дня. К месту аварии брошены все силы, подведена соответствующая техника. В ведомстве пояснили, что аварию на водоводе будет сложнее устранить из-за сильных паводков, так как трубу снесло на участке, где она проходит через реку.

Вода в Цхинвал поступает через водовод Едис - Цхинвал протяженностью 55 км. В 2021 году для решения проблемы нехватки питьевой воды в Цхинвале был введен в эксплуатацию резервный водовод Ванат - Цхинвал.

Ранее в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Южной Осетии сообщали ТАСС, что на реконструкцию водовода Едис - Цхинвал в российской инвестиционной программе заложено более 430 млн рублей. В рамках мероприятий предполагается проведение работ по восстановлению водозаборного сооружения с обустройством зон санитарной охраны, приобретение и монтаж технологического оборудования, а также ремонт аварийных участков линейной части магистрального водовода Едис - Цхинвал.

В Минстрое подчеркнули, что реконструкция водовода позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение Цхинвала, Дзауского и Цхинвальского районов. Начало работ планируется в 2023 году, завершение - в 2025-м.