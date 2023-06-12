12 июня, 08:01

В Казахстане при расследовании причин пожаров проверяют версию об умышленном поджоге

В министерстве экологии и природных ресурсов ранее заявляли, что причиной возгорания могли стать разряды молний

АСТАНА, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана проверяют информацию о том, что причиной лесного пожара в Абайской области на востоке страны мог стать умышленный поджог. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Ранее в министерстве экологии и природных ресурсов заявляли, что причиной возгорания могли стать разряды молний. "В настоящий момент компетентные органы проводят всестороннее разбирательство по этому вопросу. Расследование направлено на определение возможного поджигателя и установление, являлся ли поджог основной причиной масштабного пожара", - говорится в сообщении.

В результате пожара в Абайской области погибли 14 человек. 12 июня в Казахстане объявлено днем общенационального траура по жертвам трагедии. 

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