В Горловке восстановили водовод, поврежденный при обстреле со стороны ВСУ

Вода начнет подаваться вечером, сообщил мэр Иван Приходько

ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. Коммунальные службы Горловки восстановили водовод, который накануне вечером был поврежден в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.

"Водовод запущен. Водичка будет подаваться вечером в обычном режиме", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Вечером 11 июня украинские войска обстреляли один из районов Горловки из минометов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, повреждения получили трубы диаметром от 100 до 500 мм.