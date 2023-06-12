12 июня, 08:56
Военная операция на Украине

В Горловке восстановили водовод, поврежденный при обстреле со стороны ВСУ

Вода начнет подаваться вечером, сообщил мэр Иван Приходько

ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. Коммунальные службы Горловки восстановили водовод, который накануне вечером был поврежден в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.

"Водовод запущен. Водичка будет подаваться вечером в обычном режиме", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Вечером 11 июня украинские войска обстреляли один из районов Горловки из минометов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, повреждения получили трубы диаметром от 100 до 500 мм. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация