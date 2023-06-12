В Самаре из ТЦ эвакуировали 1,2 тыс. человек из-за ложного срабатывания сигнализации

Среди них оказались 250 детей

ТАСС, 12 июня. Около 1,2 тыс. человек эвакуировали в понедельник из здания торгово-развлекательного комплекса в Самаре из-за ложно сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В 17:10 (16:10 мск) в МЧС поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании торгово-развлекательного комплекса по адресу: проспект Кирова, 147. "Прибывшими подразделениями установлено, что в результате кратковременного отключения электроэнергии в здании произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на четвертом этаже. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 1,2 тыс. человек, в том числе 250 детей", - сообщили в управлении.

На место выезжали пять человек, задействовали одну единицу техники.