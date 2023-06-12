В Москве осудили безбилетника, ударившего контролера

Его приговорили к трем годам лишения свободы условно

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. В Москве безбилетного пассажира автобуса осудили за нападение на контролера. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Судьей Головинского районного суда Москвы вынесен приговор в отношении мужчины, которому ранее было предъявлено обвинение в нападении на контролера ГКУ "Организатор перевозок". Данный инцидент произошел на одном из автобусных маршрутов столицы. Суд вынес решение о признании нападавшего виновным - он приговорен к трем годам лишения свободы условно по ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, при проведении проверки билетов контролер, "соблюдая правила и свои должностные обязанности, обратился к пассажиру с просьбой предъявить паспорт по причине неоплаченного проезда". Отказавшись предоставлять паспорт, пассажир вышел из автобуса, а затем ударил контролера по лицу и распылил в глаза перцовый баллончик. Контролеру потребовалась медицинская помощь. После произошедшего пострадавший обратился в полицию и подал заявление по факту нападения.

"Мы напоминаем, что оплачивать проезд нужно при входе в транспорт во избежание недопонимания с контролерами. Они - должностные лица, которые вправе требовать документы для оформления постановления в случае выявления факта неоплаченного проезда. Применение силы в отношении контролеров недопустимо и является преступлением, за которое может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Все подобные случаи не остаются безнаказанными", - заключили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".