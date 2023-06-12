В Калининграде произошел пожар в офисном здании на территории завода "Кварц"

Площадь возгорания составила 1,3 тыс. кв. м

КАЛИНИНГРАД, 12 июня. /ТАСС/. В офисном здании на территории завода "Кварц" в Калининграде произошел пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Огнем охвачена кровля офисного здания на территории завода "Кварц" на площади около 130 кв. м. Сообщение о возгорании поступило около часа назад", - сказали в пресс-службе.

Позднее в ведомстве сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1,3 тыс. кв. м. В 20:49 (21:49 мск) пожар локализовали.

В ликвидации последствий происшествия задействовали около 50 человек личного состава и 17 единиц техники. В том числе от МЧС России более 30 человек и 11 единиц техники, уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы прокуратуры города, на месте происшествия координацию работы правоохранительных органов и специальных служб осуществляет прокурор Центрального района Калининграда Денис Ким.

По информации регионального УМВД, в 18:40 в полицию поступило сообщение о возгорании двухэтажного нежилого здания по улице Мусорского. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и экстренных служб.