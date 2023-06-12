12 июня, 19:55

Сотрудников сил безопасности Сирии убили при нападении в Эль-Кунейтре

Инцидент произошел в населенном пункте Набаа-эль-Сахр

БЕЙРУТ, 12 июня. /ТАСС/. Двое сотрудников сил внутренней безопасности Сирии были убиты при нападении неизвестных в провинции Эль-Кунейтра, расположенной на юго-западе арабской республики. Об этом сообщило в понедельник агентство Sana.

По его сведениям, инцидент произошел в населенном пункте Набаа-эль-Сахр. Неизвестные вооруженные лица, передвигавшиеся на мотоцикле, открыли огонь по силовикам "во время исполнения ими своего национального долга". Нападавшие разыскиваются.

В южных регионах Сирии, которые были освобождены в 2018 году, в последнее время вновь активизировались банды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Командование ВС Сирии направило на юг элитные подразделения для проведения антитеррористической операции.

8 мая армейский спецназ ликвидировал в Дераа двух полевых командиров ИГ. Их банды нападали на сирийских военнослужащих и мирных жителей, устанавливали взрывные устройства на дорогах, совершали покушения на сотрудников госучреждений. У боевиков были изъяты запасы оружия и взрывчатки. 

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