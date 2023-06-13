В Канаду прибудут около 350 пожарных из ЕС для тушения горящих лесов

По информации телеканала СTV, речь идет о спасателях из Испании и Португалии

ОТТАВА, 13 июня. /ТАСС/. Еще около 350 пожарных из стран Евросоюза прибудут в Канаду в скором времени для оказания помощи в ликвидации масштабных лесных пожаров. Об этом в понедельник сообщил телеканал СTV.

По его данным, речь идет, в частности, о спасателях из Испании и Португалии. Их предполагается задействовать в ликвидации очагов огня в провинции Квебек, куда на прошлой неделе из Франции уже прибыла группа из 109 пожарных.

В Канаду ранее также прибыли пожарные команды из Австралии, Новой Зеландии, Соединенных Штатов и ЮАР. В частности, южноафриканские пожарные работают сейчас в провинции Альберта. Точное число пожарных из этих стран не уточнялось.

В Канаде зафиксировали 430 лесных пожаров, распространение огня в 210 из них спасателям пока не удается остановить. Общая площадь лесных пожаров не уточняется. Ранее сообщалось, что лесными пожарами в Канаде с начала года уничтожено 4,4 млн га территорий.