В Мордовии женщина и ее 5-летний ребенок выпали с 10 этажа

По данным следователей, мать погибла

ТАСС, 13 июня. Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины и травмирования ее пятилетнего ребенка в Мордовии, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления СК России по республике. По данным источника в правоохранительных органах, они выпали с 10 этажа дома в Саранске.

"Следственными органами СК России по Республике Мордовия выясняются обстоятельства травмирования ребенка и смерти его матери", - сообщили в управлении, уточнив, что ребенку 5 лет, а женщине было 34 года.

В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что в Саранске из окна высотки выпала женщина, чуть ранее на земле оказалась ее пятилетняя дочь. По словам очевидцев, девочке удалось выжить, женщина погибла.​​​​​​