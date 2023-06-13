13 июня, 04:29

Экс-глава управления ветеринарии района Новосибирской области получил восемь лет за взятку

Вадим Панин выдал сопроводительные ветеринарные документы на перемещение сельскохозяйственных животных через государственную границу России без выполнения обязательных карантинных мероприятий

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Бывший начальник управления ветеринарии Барабинского района Новосибирской области Вадим Панин осужден на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается во вторник в группе сети "ВКонтакте" судов общей юрисдикции региона.

"По ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") Панину В. В. назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в опубликованном сообщении.

На сайте суда уточняется, что мужчина получил взятку в размере более 1,7 млн руб. за выдачу сопроводительных ветеринарных документов на перемещение сельскохозяйственных животных через государственную границу РФ без выполнения обязательных карантинных мероприятий.

Сейчас он лишен права заниматься деятельностью в области ветеринарного контроля и ветеринарно-санитарной деятельности сроком на восемь лет. Осужденного взяли под стражу в зале суда. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
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