Капитан одного из столкнувшихся на Лене танкеров был в нетрезвом состоянии

Судном управлял помощник капитана, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области

ИРКУТСК, 13 июня. /ТАСС/. Капитан танкера, который на реке Лене в Иркутской области столкнулся с другим танкером, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительная причина происшествия - нарушение правил судовождения, рассказал Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев. Согласно медицинскому освидетельствованию, капитан танкера находился в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял помощник капитана", - говорится в сообщении.

В результате столкновения танкеров произошла утечка бензина в реку. По предварительным оценкам, в акваторию попало от 60 до 90 тонн топлива. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям руководитель ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко заявил, что собственник судна, с которого произошла утечка, сообщил о происшествии с опозданием более чем на час - это повлияло на масштаб происшествия и реагирование спасательных подразделений. В видеокомментарии, размещенном в Telegram-канале губернатора региона Игоря Кобзева, Федосеенко также сообщил, что собственник танкера уклонился от ликвидации последствий аварии. По этому факту проводится проверка.

Кобзев сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Он также написал, что поручил организовать мониторинг качества воды. Сегодня в нескольких точках будут отобраны пробы и доставлены в Иркутск.

О происшествии

Столкновение танкеров "Ерофей Хабаров" и ТР-901 произошло в понедельник вечером в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области. ТР-901 стоял на ремонте, второй танкер перевозил 832 тонны бензина, в результате столкновения у него была повреждена одна из емкостей, в которой находилось 138 тонн топлива. Произошла утечка нефтепродуктов, она была устранена в течение 30 минут. Выставлены боновые ограждения, применены сорбенты. Точный объем разлитого топлива выясняется, на месте происшествия работают следователи, криминалисты, эксперты Росприроднадзора. В Киренском районе введен режим ЧС. По информации Роспотребнадзора, водозаборов на Лене ниже от места аварии нет, населенные пункты снабжаются водой из скважин.

Танкер "Ерофей Хабаров" принадлежит якутской компании "Ленское объединенное речное пароходство". Ранее ТАСС там сообщили, что в связи с аварией назначена комиссия, идет расследование, оперативные мероприятия своевременно проведены. Танкер ТР-901 принадлежит киренскому ООО "Алексеевская РЭБ флота".

Лена - крупная судоходная река в Восточной Сибири, берет начало в Иркутской области примерно в 10 км от озера Байкал, протекает по Якутии и впадает в море Лаптевых.