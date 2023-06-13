В США в результате ДТП погиб актер Трит Уильямс, известный по фильму "Волосы"

Ему был 71 год

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Американский актер Трит Уильямс, известный по роли в фильме "Волосы", погиб в результате ДТП в возрасте 71 года в США. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на заявление полиции штата Вермонт.

"Уильямс скончался в понедельник после того, как внедорожник врезался в его мотоцикл в Дорсете, штат Вирджиния", - говорится в публикации.

Трит Уильямс впервые появился на телеэкранах в 1979 году в фильме "Волосы". После этого он снялся еще в 70 кинолентах, среди которых такие кинокартины, как "Однажды в Америке" (1984), "Мертвый полицейский" (1988), "Чем заняться мертвецу в Денвере" (1995) и "Подъем с глубины" (1998). Он также играл в театрализованных постановках, в том числе на Бродвее.