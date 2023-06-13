13 июня, 06:36

Экс-худруку омского театра смягчили приговор за получение взятки и присвоение денег

Никита Гриншпун пробудет под стражей 4,5 года

ОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Омский областной суд сократил бывшему художественному руководителю омского "Пятого театра" Никите Гриншпуну срок пребывания в колонии строгого режима с пяти с половиной до четырех с половиной лет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда. Ранее он был признан виновным в получении взятки в размере более 4,2 млн рублей и присвоении 1,5 млн рублей.

"Омский областной суд определил смягчить наказание до четырех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 8,49 млн рублей с лишением права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях культуры. В остальной части приговор оставлен без изменения", - рассказали в пресс-службе.

14 февраля Первомайский районный суд Омска приговорил Гриншпуна к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 8,5 млн рублей. Также суд принял решение конфисковать в доход государства 4,2 млн рублей, полученных в виде взятки, и взыскать с осужденного 1,5 млн рублей для компенсации причиненного театру материального ущерба.

Было установлено, что осужденный с 2016 года по март 2020-го способствовал трудоустройству индивидуального предпринимателя в качестве режиссера-постановщика. При этом фактически все спектакли ставил сам художественный руководитель, а от режиссера за неувольнение он получал взятки, общая сумма которых превысила 4,2 млн рублей. Также с марта 2016 года по ноябрь 2018-го мужчина заключил ряд фиктивных договоров о постановке света для спектаклей и перечислил за работу более 1,5 млн рублей. По факту работы проведены не были, полученные средства предприниматели вернули Гриншпуну. После возбуждения уголовного дела он был уволен, свою вину он не признал. 

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