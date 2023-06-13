Начальника управления госавианадзора ЦФО приговорили к пяти годам за коррупцию

Михаил Петросян будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Начальник Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Ространснадзора Михаил Петросян приговорен к пяти годам заключения за организацию схем получения взяток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и области.

"Решением апелляционной инстанции Московского областного суда Петросян М. Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК России (получение взятки) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В результате проведенных оперативных мероприятий установлено, что Петросян организовал и возглавил преступную группу из четырех подчиненных и систематически получал взятки от представителей коммерческих структур, осуществляющих перевозки пассажиров и опасных грузов автомобильным и водным транспортом с нарушением установленных правил. Осуществляя общее покровительство, связанное с непринятием мер к нарушителям транспортной безопасности, в ходе преступной деятельности злоумышленником незаконно получено более 1 млн рублей от коммерческих перевозчиков.

По данным УФСБ, к уголовной ответственности привлечены 18 представителей транспортных компаний, причастных к даче взяток должностным лицам.