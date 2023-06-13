Двоих экс-работников ОПК в Курской области обвинили в работе на разведку Украины

Их подозревают в передаче документации и образцов изделий военного назначения, а также подготовке к совершению взрывов на железнодорожных путях в Курской и Белгородской областях

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Два бывших работника оборонного предприятия предстали перед судом в Курской области по обвинению в передаче данных военной разведке Украины. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России на сайте спецслужбы.

"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса - граждан РФ, агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), подозреваемых в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС МО РФ, а также подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры - железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей, используемых для снабжения подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, в результате оперативно-разыскных мероприятий изъяты более 4 кг пластичного взрывчатого вещества, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также $150 тыс. Следственным подразделением органа безопасности в отношении объектов было возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Они заключены под стражу и дают признательные показания.

Как стало известно ТАСС, речь идет о бывших супругах, задержанных в Курской области весной прошлого года за подготовку диверсии на железнодорожных путях. По данным из открытых источников, уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины и 41-летней женщины 30 мая начали рассматривать в закрытом заседании в Курском областном суде.