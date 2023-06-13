СМИ: ВС Иордании сбили несший наркотики беспилотник на границе с Сирией

По данным агентства Petra, БПЛА переносил 500 г метамфетамина

ТАСС, 13 июня. Вооруженные силы Иордании во вторник сбили беспилотник, который нес наркотики, недалеко от границы с Сирией. Об этом сообщило агентство Petra со ссылкой на источник в армейских структурах.

По его данным, БПЛА переносил 500 г метамфетамина, на данный момент наркотические вещества переданы в соответствующие инстанции. Военные утверждают, что беспилотник направлялся в Иорданию с территории соседней Сирии и был сбит после пересечения границы.

Сирийская сторона эту информацию пока не комментировала.