13 июня, 10:24

СМИ: ВС Иордании сбили несший наркотики беспилотник на границе с Сирией

По данным агентства Petra, БПЛА переносил 500 г метамфетамина

ТАСС, 13 июня. Вооруженные силы Иордании во вторник сбили беспилотник, который нес наркотики, недалеко от границы с Сирией. Об этом сообщило агентство Petra со ссылкой на источник в армейских структурах.

По его данным, БПЛА переносил 500 г метамфетамина, на данный момент наркотические вещества переданы в соответствующие инстанции. Военные утверждают, что беспилотник направлялся в Иорданию с территории соседней Сирии и был сбит после пересечения границы.

Сирийская сторона эту информацию пока не комментировала. 

Теги:
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