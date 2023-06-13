На севере Германии вновь обострилась обстановка в районе лесных пожаров

На бывшем военном полигоне недалеко от Любтена произошла детонация боеприпасов и усилились порывы ветра

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Ситуация вокруг крупного лесного пожара, вспыхнувшего в понедельник на бывшем военном полигоне недалеко от Любтена (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) на севере Германии, вновь усугубилась из-за детонации боеприпасов и усиливающихся порывов ветра. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местных властей.

По его информации, в течение ночи обстановка стабилизировалась благодаря отсутствию ветра, однако с утра вновь обострилась. Вблизи населенного пункта Фольцраде, 160 жителей которого были вынуждены покинуть свои дома, произошло несколько взрывов. "Каждый взрыв действует как катализатор", - отметил представитель местной администрации Штефан Штернберг. Распространению огня также способствует сильный ветер.

Огонь распространяется по земле, и есть опасения, что он перекинется на верхушки деревьев. На месте работают многочисленные сотрудники пожарных служб. В тушении пожара был задействован вертолет, однако из-за проведения военных учений НАТО Air Defender ("Воздушный защитник") он прекратил свою миссию.

Пожары вспыхнули в понедельник днем на бывших военных полигонах в районе Людвигслуст-Пархим. На обоих произошли взрывы старых боеприпасов времен Второй мировой войны. Распространению огня способствовал порывистый ветер.

В 2019 году на бывшем военном полигоне недалеко от Любтена произошел самый крупный лесной пожар в истории земли Мекленбург - Передняя Померания, охвативший почти 1 тыс. га.