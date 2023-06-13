Руководителям гостиницы "Вечный зов", где погибли люди при пожаре, дали условные сроки

Суд приговорил Евгения Чумаколенко к двум годам и шести месяцам лишения свободы, Татьяну Вербицкую - к одному году и шести месяцам, а Алексея Пустового - к пяти годам

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Суд в Москве назначил условные сроки руководителям гостиницы "Вечный зов" в Москве, где при пожаре погибли 2 человека и 18 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Вынесен приговор по уголовному делу о пожаре в здании гостиницы "Вечный зов". 44-летняя управляющая отелем Евгения Чумаколенко признана виновной по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 52-летняя генеральный директор организации - арендодателя помещений Татьяна Вербицкая - по ч. 5 ст. 33, п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (пособничество в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Суд приговорил Чумаколенко к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, Вербицкую - к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком", - сказали в пресс-службе.

Третьего фигуранта дела - 37-летнего генерального директора ООО "Вечный зов премиум" Алексея Пустового - приговорили к реальному сроку наказания: к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Пожар в здании гостиницы "Вечный зов" на 6-й Кожуховской улице произошел в мае 2021 года. В результате два человека погибли, еще 18 пострадали, в их числе 10 детей. В ходе следствия обвиняемые признали свою вину.