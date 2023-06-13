13 июня, 14:15

В Кемеровской области произошел пожар на крыше супермаркета

Площадь возгорания составляет 400 кв. м

КЕМЕРОВО, 13 июня. /ТАСС/. Крыша супермаркета загорелась в городе Березовском Кемеровском области, по предварительным данным, площадь возгорания составляет 400 кв. м. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Г. Березовский, ул. Мира (одноэтажное здание с пристройкой). На момент сообщения горела крыша магазина по всей площади, люди из здания вышли. Время сообщения - 18:23 (14:23 мск - прим. ТАСС), локализация - 20:22 (16:22 мск - прим. ТАСС). Предварительно, площадь пожара 400 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что горит универсам "Монетка". В тушении пожара принимают участие от МЧС 29 человек и 8 единиц техники. 

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РоссияКемеровская область
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