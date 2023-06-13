В Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за пожаропасности

В МЧС призвали жителей к соблюдению мер безопасности

ТАСС, 13 июня. Главное управление МЧС по Курганской области объявило штормовое предупреждение с 14 до 16 июня из-за чрезвычайной пожарной опасности в большинстве районов региона. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Штормовое предупреждение. По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: с 14 по 16 июня в большинстве районов Курганской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей к соблюдению мер безопасности.

В регионе из-за природных пожаров с 27 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Кургана и Кетовского округа, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе. Режим был снят с 16 мая.