В КБР жители двух районов остались без электроснабжения после сильного дождя с градом

В муниципалитетах работают комиссии для уточнения причиненного ущерба

НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. Сильные ливневые дожди с градом и ветром оставили без электроснабжения жителей в двух районах Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил глава региона Казбек Коков.

"В результате выпадения осадков в виде дождя с градом, сопровождавшихся сильным ветром, в Терском и Лескенском районах поврежденными оказались линии электропередач. В настоящее время аварийные бригады работают над возобновлением электроснабжения населенных пунктов, дорожники производят расчистку дорог после падения деревьев", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в муниципалитетах работают комиссии для уточнения причиненного ущерба. "К сожалению, неблагоприятный прогноз сохраняется и на ближайшие дни. Призываю жителей и гостей республики следить за сообщениями ГУ МЧС России по КБР и соблюдать меры предосторожности", - добавил он.

Ранее сообщалось, что прогноз погоды для КБР в ближайшие три дня остается неблагоприятным. На территории республики ожидаются сильные дожди с градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с. Штормовое предупреждение актуально до конца суток 16 июня.