Прокуратура передала в суд дело "азовца", убившего беспомощного сотрудника милиции ДНР

Николай Кущ обвиняется в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также применении запрещенных методов ведения войны

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Военная прокуратура Объединенной группировки войск (сил) утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело военнослужащего полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Нацгвардии Украины Николая Куща, застрелившего сотрудника милиции ДНР, находившегося в беспомощном состоянии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"По версии следствия, в середине апреля 2022 года Кущ, находясь в Мариуполе на подконтрольной войскам и воинским формированиям Украины территории, выстрелил из вверенного ему автомата АК-74 в военнослужащего Народной милиции Донецкой Народной Республики, неспособного оказывать сопротивление или скрыться, после чего отобрал у него оружие, перевернул на спину и произвел одиночный прицельный выстрел в голову", - сообщили в ГВП.

Кущ обвиняется по двум статьям: об убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, а также о применении запрещенных методов ведения войны. Первая из статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР.