В Северной Осетии из-за непогоды пострадал урожай на площади 4 тыс. га

Больше всего разрушений в Дигорском и Ирафском районах

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Около 4 тыс. га сельхозугодий пострадали на территории Северной Осетии в результате непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Министр сельского хозяйства РСО - Алания Алан Кусраев доложил, что около 4 тысяч гектаров сельхозугодий пострадали на территории республики в результате непогоды", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадал урожай в Дигорском и Ирафском районах. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил ведомству вести разъяснительную работу с аграриями о необходимости страхования сельхозугодий.

По данным МЧС, 14, 15, 16 июня местами по территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с.