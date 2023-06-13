В Волгограде установили личность человека, сбившего на электросамокате ребенка

Это студент одного из волгоградских техникумов

ВОЛГОГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Оперативники установили личность водителя электросамоката, который сбил в центре Волгограда трехлетнюю девочку и скрылся. Это студент одного из волгоградских техникумов, он доставлен в подразделение полиции для опроса, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Личность водителя, совершившего ДТП и скрывшегося с места аварии, установлена. 19-летний студент одного из волгоградских техникумов доставлен в подразделение полиции для опроса", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 10 июня неизвестный на электросамокате, сбив трехлетнюю девочку на прогулочной аллее, скрылся. Ребенок помещен в детское травматологическое отделение больницы, его состояние оценили как средней степени тяжести.