Около 200 человек эвакуировали из пятиэтажки в Красноярске, где загорелась кровля

Предварительная площадь пожара составила 210 кв. м

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Пожар площадью более 200 кв. м на кровле пятиэтажного дома произошел в Красноярске - эвакуировано около 200 человек. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В Красноярске в жилом пятиэтажном доме коридорного типа в микрорайоне "Зеленая Роща" загорелась кровля. Предварительная площадь пожара составила 210 кв. м", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, из дома в данный момент эвакуировано около 200 человек, из которых 50 детей. "Информация о пострадавших не поступала", - пояснили в пресс-службе.

По последним данным, пожар локализован.

В своем Telegram-канале врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков написал, что поручил мэру Красноярска Владиславу Логинову выехать на место пожара и принять необходимые меры по временному размещению людей и организации их питания.