В Костромской области продлили особый противопожарный режим

Глава региона Сергей Ситников поручил в этот период особое внимание уделить активному наземному и авиационному патрулированию лесов

КОСТРОМА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Костромской области из-за прогнозируемой жаркой и сухой погоды продлили срок действия особого противопожарного режима на две недели, до 27 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"На еженедельном совещании принято решение о продлении особого противопожарного режима еще на две недели. Глава региона Сергей Ситников поручил в этот период особое внимание уделить активному наземному и авиационному патрулированию лесов", - говорится в сообщении.

На этой неделе в Костромской области ожидается повышение температуры воздуха до 27-28 градусов, осадков в ближайшие две недели не ожидается. По данным департамента лесного хозяйства, подстилка в лесах сухая, влаги недостаточно, чтобы предотвратить распространение огня в случае возникновения возгорания.