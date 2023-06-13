На севере Бурятии локализовали крупный пожар

В настоящее время ведется работа по ликвидации очага

УЛАН-УДЭ, 13 июня. /ТАСС/. Крупный лесной пожар на севере Бурятии, действовавший с 11 июня, локализован. Об этом сообщили ТАСС в администрации Муйского района.

"Пожар локализован. Огнем пройдено более 730 га, из них порядка 340 га - это верховой пожар", - сообщили в администрации.

В настоящее время ведется работа по ликвидации очага.

Возгорание на 150 га возникло 11 июня рядом с поселком Таксимо. Существовала угроза перехода огня на населенный пункт, однако людям удалось отстоять населенный пункт. 12 июня на место ЧП вылетел глава республики Алексей Цыденов.

К тушению пожара привлекались более 220 человек, около 40 единиц техники, вертолет МЧС России Ми-8 с водосливным устройством.