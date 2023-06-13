13 июня, 18:23

Мурманские спасатели выдвинулись на поиск четверых потерявшихся туристов

К поискам на данный момент привлечены три спасателя

МУРМАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на поиски четверых туристов в Кандалакшском районе Мурманской области, которые в назначенное время не вышли на связь, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"13 июня в установленное время на связь не вышла зарегистрированная туристская группа в количестве четырех человек, все - совершеннолетние. Для проведения поисково-спасательных работ выдвинулись спасатели поисково-спасательного подразделения города Кандалакши", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, группа была зарегистрирована, маршрут туристов пролегал через озера Среднее Капустное, Канозеро, пороги Карежка, Падун, Белое море, реку Колвицу. К поискам на данный момент привлечены три спасателя. 

Теги:
РоссияМурманская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация