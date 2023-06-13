В Мурманской области туристы нашли пропавших туристов

В медицинской помощи они не нуждаются

МУРМАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Пропавшие в Кандалакшском районе Мурманской области четверо туристов обнаружены в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

"Туристская группа обнаружена спасателями, в медицинской помощи не нуждаются", - сказали в ГУ МЧС.

Ранее во вторник трое спасателей выдвинулись на поиски четверых взрослых туристов, которые в назначенное время не вышли на связь. Группа была зарегистрирована, маршрут туристов пролегал через озера Среднее Капустное, Канозеро, пороги Карежка, Падун, Белое море, реку Колвицу.