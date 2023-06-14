В Индии из прибрежных зон из-за приближающегося шторма эвакуировали почти 40 тыс. человек

Согласно прогнозам метеорологов, в некоторых округах штата Гуджарат порывы ветра достигнут более 41 м/ с

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июня. /ТАСС/. Власти штата Гуджарат эвакуировали почти 40 тыс. человек из прибрежных районов из-за мощного штормового циклона "Бипарджой", который достигнет берегов региона в течение суток. Об этом сообщил в среду телеканал News18.

Как ожидается, основной удар стихии придется именно на прибрежные районы Гуджарата. По прогнозам метеорологов, в некоторых округах штата порывы ветра будут достигать более 41 м/ с, что может вызвать разрушение домов, падение деревьев.

"В общей сложности были эвакуированы 37 794 человек в восьми округах", - заявил неназванный представитель правительства Гуджарата.

Эвакуация проводится в десятикилометровой зоне от линии побережья. Кроме того, в регионе отменены почти 100 поездов. Службы экстренного реагирования приведены в полную готовность.

По состоянию на утро среды известно о семи погибших в результате различных инцидентов, вызванных непогодой. Так, в Мумбаи погибли четверо мальчиков, которые вопреки предостережениям играли на берегу моря.