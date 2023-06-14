В Казахстане несколько дней не могут ликвидировать возгорание скважины на месторождении

На место пожара направили 33 единицы техники и 89 человек личного состава

АСТАНА, 14 июня. /ТАСС/. Казахстанские спасатели пока не могут применить специальное оборудование для ликвидации пожара, произошедшего при бурении скважины на нефтегазовом месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации по итогам совещания, которое провел глава региона Нурлан Ногаев.

"Подразделения Мангистауского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" и противопожарной службы находятся на стадии полной готовности к ликвидации пожара на месте аварии. Однако в настоящее время из-за продолжительного извержения газоводяной смеси из устья скважины и образования кратера диаметром около 15 м и глубиной от 2 до 3 м не удается приблизить и применить специальное противопожарное оборудование", - говорится в сообщении.

На скважине №303 месторождения "Каратурун Южный" 9 июня в ходе подъема бурильного инструмента произошел выброс смеси газа и воды, перешедший в открытый газовый фонтан. "На место пожара направлены 33 единицы техники и 89 человек личного состава, укомплектованные сводным отрядом противопожарной службы и вспомогательной техникой, а также спецтехника для тушения пламени. Силы и средства находятся в режиме дежурства", - пояснили в пресс-службе.

Руководитель области Ногаев поручил оперативно подготовить план ликвидации пожара на месторождении и привлечь для этого все подрядные организации. По предварительным данным, возможной причиной техногенной аварии стала разгерметизация оборудования на устье скважины во время буровых работ.