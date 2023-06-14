В Краснодарском крае из-за дождей подтопило еще порядка 100 дворов

Работа комиссий по обследованию территорий продолжается

КРАСНОДАР, 14 июня. /ТАСС/. Сильный дождь в Отрадненском районе Краснодарского края привел к повышению уровня воды в реках, подтопило порядка 100 придомовых территорий, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона в среду.

"Отрадненский район - из-за сильных дождей вышла из берегов река Кува в хуторе Ильич, подтоплены четыре придомовые территории, в дома вода не заходила. В станице Передовая произошли подтопления ливневыми стоками 67 придомовых территорий, в дома вода не заходила. В станице Удобная подтопило 36 придомовых территорий, в дома вода не заходила. Работа комиссий по обследованию продолжается", - говорится в сообщении.

В хуторе Ильич происходит перелив воды через автомобильную дорогу Ильич - Передовая.

13 июня вечером фиксировали подтопления в Лабинском районе. В Армавире за час выпала почти полумесячная норма осадков. В регионе действует штормовое предупреждение.

Дожди в Краснодарском крае идут с конца мая. Происходили подъемы воды в реках, были подтоплены придомовые территории и домовладения в нескольких районах. В нескольких населенных пунктах вводили режим чрезвычайной ситуации. Специалисты зафиксировали подтопления более 1,1 тыс. домовладений в Краснодарском крае. Заявления на получение материальной помощи власти региона приняли от 3,3 тыс. жителей.