Экс-главу отделения ПФР на Сахалине приговорили к 13 годам за коррупцию

Денис Мазур также выплатит штраф в размере 80,1 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего начальника отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Сахалинской области Дениса Мазура к 13 годам лишения свободы и к штрафу в 80,1 млн рублей за коррупционные преступления, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя, назначив осужденному наказание в виде реального лишения свободы сроком 13 лет, а также штрафа в размере 80,1 млн рублей и запрета занимать после освобождения определенные должности сроком 6 лет", - рассказали в надзорном ведомстве.

Мазур признан виновным в получении взяток в значительном, а также особо крупном размерах, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Вину в совершении всех инкриминируемых преступлений он не признал.

Мазур обвинялся в получении с 2014 года более 11 млн рублей от местного предпринимателя. Полная обещанная сумма в конечном счете должна была составить 39 млн рублей. Это была оплата содействия и общего покровительства при сдаче в аренду подразделениям регионального ПФР имущества, принадлежащего взяткодателю. Также Мазур обеспечил длительную аренду необходимого помещения в Холмске у знакомого предпринимателя, от которого систематически получал взятки в размере половины извлекаемой им прибыли. Часть незаконно полученного вознаграждения коррупционер легализовал, купив автомобиль и зарегистрировав его на родственника. Общий ущерб государству, по подсчетам следствия, превысил 55 млн рублей.

Гражданский иск прокурора, заявленный в интересах государства, удовлетворен, с осужденного взыскано 55 млн рублей. На его имущество, в том числе на квартиры в элитном многоквартирном доме и автомобиль, наложен арест. Зарегистрированное на родственника транспортное средство обращено в доход государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Взяткодатель ранее был осужден Южно-Сахалинским городским судом по ч. 5 ст. 291 УК РФ к штрафу в размере 2,5 млн рублей, который по представлению прокурора увеличен Сахалинским областным судом до 38 млн рублей. Назначенное наказание в настоящее время исполнено.