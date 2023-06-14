14 июня, 07:37

Прокуратура заявила, что жертв в результате подтопления в Хостинском районе Сочи нет

Последствия дождя в Сочи
© Пресс-служба администрации Сочи/ ТАСС

Проводится проверка

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Жертв и пострадавших после подтопления в Хостинском районе Сочи из-за дождей нет. Об этом в среду сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Негативному воздействию подверглись придомовые территории, цокольные этажи многоквартирных домов, автотранспорт. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Прокуратурой проводится проверка.

Из-за сильных дождей в Сочи река Мацеста вышла из берегов и подтопила придомовые территории и дороги. Поврежден газопровод. В ликвидации последствий непогоды в микрорайоне Мацеста задействованы 184 человека и 42 единицы техники. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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