14 июня, 09:01

В Сочи река Мзымта вернулась в русло после дождя

Она выходила из берегов в ночь на 14 июня

КРАСНОДАР, 14 июня. /ТАСС/. В Сочи река Мзымта, вышедшая из берегов в результате прохождения сильных дождей в ночь на среду, вернулась в русло. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Да", - сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос журналистов, вернулась ли в русло река Мзымта.

Ранее сообщалось, что в Сочи подтоплены придомовые территории как частных домовладений, так и многоэтажных зданий, а также дороги. Поврежден газопровод, отмечаются локальные нарушения электроснабжения и сбои в работе общественного транспорта. Власти временно закрыли пляжи, изменены маршруты городского транспорта.

В результате сильных дождей в ночь на среду в горной местности Хостинского района Сочи из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста, размыты два автомобильных моста, объездные пути имеются. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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