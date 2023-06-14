В Волгоградской области изъяли 34 тонны суррогатного алкоголя

Полиция задержала подозреваемых

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пятерых человек по подозрению в незаконном обороте суррогатного алкоголя, который производился без лицензии на территории пивоваренного завода в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что на территории пивоваренного завода пятеро сообщников без соответствующей лицензии производили алкогольные напитки различных наименований. Злоумышленники смешивали неочищенную воду, спирт, красители, ароматизаторы и усилители вкуса", - сказала она.

По словам Волк, в 30-литровых пластиковых емкостях товар развозили по складам в Волгограде, а затем продавали. "В ходе обысков на территории предприятия и по адресам проживания фигурантов изъято свыше 34 тонн фальсифицированной алкогольной продукции, а также оборудование и электронные носители информации", - добавила представитель ведомства.

Возбуждены уголовные дела (ст. 171.1 и 171.3 УК РФ). В отношении задержанных применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.