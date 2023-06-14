В Югре задержали скрывавшегося участника ячейки "Хизб ут-Тахрир"

Он был привлечен к уголовной ответственности за вербовку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали скрывавшегося от наказания активного участника запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ). Он был привлечен к уголовной ответственности за вербовку, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области.

"Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по Нижневартовску задержан скрывавшийся от наказания гражданин России Хусаинов, являющийся активным участником МТО (международной террористической организации - прим. ТАСС) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами. Ранее указанный гражданин привлекался к уголовной ответственности за вербовку и вовлечение в ряды МТО новых членов под предлогом совместного изучения ислама", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что он заключен под стражу. По данным спецслужбы, в 2017 году апелляционным определением судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда РФ Хусаинов Э. Х. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации") и ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства") с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.