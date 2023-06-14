В Симферополе более 9 тыс. человек остались без воды из-за аварии на насосной станции

Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно 15 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Более 9 тыс. человек попали в зону ограничения водоснабжения из-за аварии на насосной станции в Симферополе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе государственного унитарного предприятия "Вода Крыма".

"В связи с аварией на насосной станции "Гурзуфская" с 23:00 14 июня до 15:00 мск ( ориентировочно) 15 июня будет ограничено водоснабжение микрорайна "Битак" (ул. Центральная, ул. П. Осипенко, ул. Камчатская, ул. Александровская, ул. Кременчугская, ул. Фомина, ул. Раснецова, ул. Алексеева, ул. Оленчука), ул. М. Залки, ул. Гурзуфская, ул. Киевская (частично), ул. Суходольная (частично), ул.51 Армии(частично), а также прилегающие улицы и переулки. Ограничения затронут ориентировочно 9 360 человек", - сообщили в пресс-службе.

В Telegram-канале предприятия уточняется, что на время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 17:00 мск 15 июня.