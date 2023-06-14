В Ингушетии из-за взрыва бытового газа в продуктовом магазине пострадал человек

Его с ожогами различной степени доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу

МАГАС, 14 июня. /ТАСС/. Один человек получил ожоги различной степени тяжести в Ингушетии из-за взрыва газо-воздушной смеси в продуктовом магазине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС по региону.

"В дежурную смену поступило сообщение о том, что в Малгобекском районе в сельском поселении Средние Ачалуки произошло происшествие в помещении продовольственного магазина двухэтажного здания. В результате происшествия пострадал один человек", - говорится в сообщении.

Как сообщается, пострадавший с ожогами различной степени доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Позже в пресс-службе уточнили, что взрыва газо-воздушной смеси без последующего возгорания произошел в помещении кафе. В результате происшествия зафиксировано частичное повреждение здания.

По данным прокуратуры республики, по факту инцидента надзорным органом организована проверка, результаты которой взяты на контроль прокурором республики Андреем Васильченко.